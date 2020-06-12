（台糖強調，身為經濟部所屬事業機構，是推動國家政策重要之一環，萬巒鄉造林地及農電共生專區目前仍處於規劃階段，感謝各界提出建言。圖／台糖提供）

台糖規劃在屏東建設太陽光電廠，引發民眾擔憂是「砍樹種電」，台糖12日表示目前的平地造林地計畫持續進行當中，農電共生專區則仍處於規劃階段，會持續與在地溝通說明外，創造農業、綠能及地方發展多贏局面。

台糖指出，公司目前在全臺有1.2萬公頃造林地，將在20年補助屆期後陸續回歸農地農用，且進行土地改良、農水路建設等，並配合政策提升糧食及飼料自給率、增加青農就業機會、協助政府進行農電共生可行性及適種作物研究等試驗，這些皆為目前政府新農業政策的一環。

台糖說，造林地恢復農地農用及設置農電共生專區後，會保留林相優良、休閒景觀區、環境敏感帶等，台糖也會請林業主管機關協助評估林相優劣，以林相不佳及不適耕作區域優先活化開發，並經中央及地方核定辦理，且台糖也承諾未來會建立環境社會檢核機制，作為公司與公民團體及地方意見交流之管道。

台糖強調，身為經濟部所屬事業機構，是推動國家政策重要之一環，萬巒鄉造林地及農電共生專區目前仍處於規劃階段，感謝各界提出建言，秉持最大誠心與各界互動溝通，期能一同打造農業、綠能及地方發展多贏的土地利用模式。

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