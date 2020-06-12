後防疫時期來臨宅經濟當道，電商購物成為主力消費通路，長榮航空因應旅客需求，即日起長榮樂e購推出「你有哩．我有禮」全新功能，無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，每1000哩最高可折抵120元，且全館免運費宅配到府，同時享2件9折、3件85折優惠，會員可以不花一毛錢就換屬意商品。

長榮樂e購也規劃「防疫專區」，推出各種清潔衛生商品。長榮樂e購也強力推薦各項獨家商品，包含銷售冠軍的長榮嚴選商務艙米菓、經濟艙毛毯、典藏版長榮航空飛機模型、人氣爆表的空服小熊以及與三麗鷗家族共同設計開發的聯名商品等，為國內目前唯一可使用哩程全額折抵的航空公司。

宅經濟讓長榮樂e購業績成長3成，為回饋消費者的支持，也讓現今無法出國的旅客可以順利買到免稅品，長榮樂e購加碼推出「機上商品專區」，精選部分機上免稅商品，讓消費者不出國也能以心動的價格享受購買免稅品的樂趣，無限萬哩遊會員即使購買1件也可享75折優惠。

(中時 )