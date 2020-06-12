三立都會台新八點華劇《我的青春沒在怕》12日舉行卡司發布會，包括蔡黃汝（豆花妹）、程予希、陳敬宣、臧芮軒、謝翔雅、喬雅琳等演員出席，其中和豆花妹和樂團「八三夭」主唱阿璞傳了5年緋聞，曾演出《通靈少女》學姊謝翔雅先前大方認愛八三夭鼓手阿電，等於是2位八三夭「妯娌」齊聚一堂。

豆花妹。（三立提供）

謝翔雅。（三立提供）

被問到兩人私下是否遇過？兩人說過去沒碰到，是因戲才第一次遇到，先前豆花妹在記者會上疑似談到阿璞泛淚遭傳分手，豆花妹今喊冤「我看了10幾遍回放，沒有哽咽阿，我笑得很開心啊，可能是燈光導致眼光溼溼的，不知道哪來誤會」，還說當時很真誠跟大家聊天，怎麼標題變這樣，事後好友也有關心。

9日《時報周刊》直擊豆花妹和阿璞深夜返回阿璞新店住所，互動看起來相當好，破除兩人先前分手傳聞，豆花妹談到和阿璞關係，她說「就是很好的朋友」，今年32歲的她會不會直接讓好朋友升級老公？豆花妹說「這我不知道欸，跟朋友關係都滿好，感覺上依賴都是一樣重」。

相較豆花妹，謝翔雅倒是很大方，坦言和阿電交往狀況「還不錯」，最近因拍戲，比較沒那麼常約會，被問到阿電會不會探班？謝翔雅說「他應該不會，但他有問我是不是在台北，他說這樣比較可以見到你」，笑虧「他可能怕我消失吧，平常我工作不太回訊息」，旁人起轟「乾脆讓阿電來尬一角」，謝翔雅也透露，阿電私下滿愛撒嬌，螢幕形象好像還好，私下也會給驚喜，生日時會買情侶款、或是客製化禮物。

三立新八點華劇《我的青春沒在怕》12日舉行卡司發布會，臧芮軒（左起）、程予希、蔡黃汝、陳敬宣開心吹蠟燭。（三立提供）

三立新八點華劇《我的青春沒在怕》12日舉行卡司發布會，左起喬雅琳、臧芮軒、程予希、蔡黃汝、陳敬宣、謝翔雅。（三立提供）

劇中6人飾演閨蜜，豆花妹坦言大家一定要很好，不演戲演起來會假假的，為了戲私下大家另外約喝酒聊天。不過6位女生也被爆，私下會透過共同朋友或合作過的演員好友互相打聽，互虧「比如說豆花很大牌啊」，「誰臭臉難相處啊，都表面啦」，搞笑互虧培養默契。

《我的青春沒在怕》是一部閨蜜與青春的故事，「可以沒有男友，但是不能沒有閨蜜」！該劇描述當畢業邁入職場的五個女孩，加上一個已婚的女人，六個女生、六條劇情線，有著廣大女性的縮影，是一個充滿燦爛陽光和無限憧憬的正能量故事。強調「青春是我最大的本錢」，掀起一場我世代的女孩革命，我的世代由我做主，放馬過來，女孩們沒在怕。

(中時 )