「菱格世代DD52」 今晚九點即將在YouTube 頻道首播，特別於首集邀請橫跨世代30年，在華語音樂具有重量級地位的女團代表人物闡述女團的精神。

1986年成團的飛鷹三姝代表伊能靜，近期參與「乘風破浪的姐姐」節目，與DD52選手一樣都在向出道女團的目標努力中，對於如何成為女團，她說「唱歌跳舞可以練習，但明星特質無法鍛鍊」

「菱格世代DD52」 今晚九點即將在YouTube 頻道首播，特別於首集邀請橫跨世代30年，在華語音樂具有重量級地位的女團代表人物闡述女團的精神。

1994年成團的ASOS徐熙媛與徐熙娣，兩姐妹從團體歌手，轉為演員與知名主持人，對於女團，徐熙媛說：「機會是給準備好的人」，小Ｓ徐熙娣說：「上了舞台一定要相信自己，相信姐妹」。

2001年成團的Twins 蔡卓妍，出道即風靡兩岸三地歌迷，特別為DD52獻聲她說「一定要用心唱出機器調不出的聲音，也才能真正的感動觀眾」。

同樣是2001年成團的Ｓ.Ｈ.Ｅ田馥甄，不管是團體與個人發展都非常好，與團員非常好的她，對於女團成員的叮嚀是「團體重要的不是人數，而是團結」。

楊丞琳為菱格世代首席導師。（圖／《DD52》提供）

最後則由2000年以「4 in Love」團體出道的菱格世代首席導師楊丞琳，說明節目英文”Dancing Diamond”含義:「鑽石為最堅硬的物質，其中一個原因就是它特殊的八面結構」，最終冠軍將會是八人成團。

菱格世代DD52將會（6/13）晚上九點，中天綜合台播出，敬請期待。

(中時電子報)