從新冠肺炎疫情、華為5G科技戰，到港版國安法，陸美角力在今年美國大選年加劇。美國總統川普更趁美國為七國集團（G7）輪值主席國之便，拉攏中國大陸周邊4個國家加入。陸美角力殺入G7，G7歐洲成員國面臨被迫選邊站風險，有外交官形容川普在設陷阱，認為歐洲要設法躲過。

七國集團由美國、日本、英國、法國、德國、義大利及加拿大組成，前身八國集團（G8）連同包括俄羅斯，但俄羅斯2014年吞併克里米亞後被驅逐。川普則早前表示，有意邀請俄羅斯參加今年G7峰會，並希望南韓、印度、澳洲也能一同赴會。

香港經濟日報網站報導，南韓、澳洲、印度及俄羅斯分別位於中國東、南、西、北，川普邀請四國加入之心，可謂路人皆知。歐洲外交官坦言，川普明顯想利用G7峰會，來提高他對大陸強硬政策的調子，而歐洲國家已下定決心，避免領導人讓川普牽著鼻子走。

有外交官形容，特朗普此舉是在設陷阱。另一外交官則認為，這是川普今年大選尋求連任的競選把戲。兩人都堅持，歐盟會尋求較美國溫和的對陸政策，期望與大陸保持經貿合作。

歐洲亦正嘗試以各種方法拆招，包括拖延峰會、拿出G7規則對付川普，並將他限制於特定峰會議程等等。但歐洲國家同時也要小心，避免觸怒川普而招致美國打壓。川普上周就以歐洲軍費低為由，決定減少駐德國美軍1萬人，令美歐同盟關係再受挑戰。

但令歐洲慶幸的是，新冠肺炎疫情是對川普使出拖字訣的充分原因。G7峰會原定本周舉行，川普有意邀請各國領導人都美國大衛營面對面會談，德國總理梅克爾則以疫情為由拒絕。

如今G7峰會延至最早9月才舉行，令事情又再次變得有懸念。20國集團（G20）峰會預定11月在沙烏地阿拉伯舉行，屆時G7所有成員國領導人都會聚首，令G7峰會另外獨立舉行變得不太必要，而且G20也包括中國在內，場合也許更有利歐洲拆除川普炸彈。

(中時 )