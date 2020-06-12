◎嗆市民人在福中不知福 柯Ｐ坦承失言

近日民調顯示，台北市長柯文哲施政滿意度每一項吊車尾，柯日前口出狂言說「人在福中不知福」挨批，議員王世堅痛批，柯文哲才是典型的人在福中不知福，台北市民寬厚不計較，若柯在高雄早就被罷免。對此，柯文哲自認失言，「我很久沒失言又失言一次」。

◎解封用血量上升 血庫拉警報

新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起全台大解封，民眾的生活逐漸恢復正常，而醫院的用血量也隨之增加。根據血液基金會統計，目前台北、高雄的血庫都偏低，新竹的AB型血也急缺。以台北為例，疫情以來的缺血情況一直沒能補上，半年來已有48天庫存都低於5天，近期又有颱風形成，呼籲民眾趁著好天氣挽袖捐血。

◎4款醬油製程標示不合規定 最高可處300萬罰鍰

消基會在2019年11月間，於大台北地區食品材料行、雜糧行、超市、網路及農特產中心等地購買共計15件醬油樣品，其中菲律賓進口醬油調味液(SILVER SWAN SOY SAUCE)的3-單氯丙二醇含量大超出2.5倍，若限期未改善可依《食安法》第17條規定處最高300萬罰鍰。另外抽樣15件中有4件樣品未符合「包裝醬油製程標示之規定」及總氮量最低標準。

◎死亡之吻！壯男遭蜂螫 報案到送醫33分鐘喪命

36歲陳姓男子到果園工作，遭不知名的蜂螫傷，約10多分鐘後昏厥、意識模糊，嘉義縣消防局獲報趕到現場為他做CPR急救，火速送醫仍宣告不治，從案發到死亡不到1小時被奪命，檢警12日相驗判定是過敏性休克死亡。

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