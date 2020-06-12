李彩華和美女攝影師Samantha合作，僅穿低胸小背心和內褲拍性感寫真。(圖/ 摘自李彩華ig)

香港女星李彩華（Rain）有「美胸女神」的稱號，3年前因拍了一系列性感寫真掀起討論，近日她和男星黃嘉樂的攝影師女友Samantha Kong合作，僅穿低胸小背心和內褲上陣；李彩華再戰寫真界，讓許多粉絲再次被她的美貌淪陷。

李彩華曾參與《嚦咕嚦咕對對碰》、《行運超人》等電影演出，但令她受到關注的卻是自曝被老闆要求提供性服務，當時她趕緊拒絕並把事情告知老闆娘，才得以順利解約；近日李彩華在IG曬出難得的工作美照，和美女攝影師Samantha合作，她上半身只穿黑色和白色小背心，下半身只有一個小內褲，好身材一覽無遺。

據《東網》報導，李彩華說很喜歡Samantha的攝影技巧，很高興有機會跟她合作，而被問到是否會再推出寫真集，她也自信地說，「如果效果好，都會再出」。李彩華在2018年公開和圈外人的戀情，隔年就閃婚，讓許多粉絲仍期待她能再戰寫真界，且有不少人看到近期的美照，都紛紛大讚「Rain身材保持得真好」、「那個胸、那個腰和那個腿，眼睛忙不過來」。

(中時電子報)