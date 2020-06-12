海軍敦睦支隊遠洋訓練染疫案，造成36位官兵與軍校實習生確診，國防部今天公佈調查報告，從2月20日啟航到4月19日官兵被召回檢疫分為七階段調查重點。國防部總督察長黃國明中將坦承，4月14日「聯合安檢」階段未能守住防疫關卡，「聯檢階段能守住，疫情就不會在國內發生。」

黃國明指出，敦睦支隊返港後在4月14日聯合安檢，計畫整備與實際執行上都有明顯不足。艦指部3月25日函請左營醫院支援3名感染科醫師支援支隊返港後檢疫作業，惟事前未先將聯檢計畫函請該院先行評估；續因該院人力不足，雙方在未透各單位長官協助下，僅由承辦參謀協調後，合議援例派1員支援檢查磐石艦量測體溫，致當日無足夠軍醫人力執行檢疫。

艦指部4月1日辦理聯檢人員勤前教育，部分執勤人員未與會，亦未規劃左營分院支援醫官參加，致未與會人員不暸解聯檢執行事項，及聯檢醫官必須詢問航行期間人員就一狀況、審視個人健康聲明書之要求。

黃國明說，4月14日上午8時聯檢任務，因支隊後續另有任務，律定聯檢任務須於9時前完成，因時間有限，聯檢醫官除對全艦官兵量測體溫外，僅能口頭詢問官兵有無身體不適狀況，亦無法逐一檢視官兵健康聲明書，執行過程過於簡略。支隊長及艦上官兵在聯檢過程中，也未主動像聯檢醫官表明返航過程中，有官兵發燒及嗅覺喪失症狀，故聯檢醫官未能回溯再予查證。

此外，艦指部雖於2月26日策頒「安全聯檢實施計畫」，但該計畫置重點於是否挾帶違禁品，未依當時國內疫情將新冠肺炎列入檢查項目，致各檢查人員輕忽檢疫之重要性，僅流於形式做一般性檢查，計畫內容顯有不足。支隊靠港後分發官兵填寫之健康聲明書係沿用舊版，未依CDC在4月6日公佈最新版健康聲明書予以修訂（增加「嗅、味覺異常」症狀），致檢查人員無法立即辨明官兵健康狀況。

全案懲處海軍司令劉志斌上將記過一次，艦指部前指揮官高嘉濱中將、艦指部前參謀長陳道輝少將、艦指部副參謀長喬志明上校各記過兩次，其餘13名違失人員分別核予申誡一次至記過一次之處分。高嘉濱中將及陳道輝少將將於6月16日恢復原職。

主導調查報告的行政院政務委員羅秉成表示，最後一道關卡應該守得住卻沒守住，這也是破口之所在。這樣的結果很心痛，國人也不能接受以國軍的紀律與作為，為什麼會發生這樣的事情？國軍應該痛定思痛，在這件案子得到警惕。

羅秉成強調，調查結果看起來是國軍的縱向指揮系統與橫向聯繫都有缺失。這是一個複合性的多重缺失，這樣的情形應該苛責的是指揮系統的指揮官、支隊長，他們要付比較多的責任，這也是為什麼三位將官記兩支小過，其它人員在兩支小過以下以示警惕。

(中時 )