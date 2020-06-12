土虱（塘虱）可以抵抗金門寒冷的冬天，一直是金門農工養殖科的重點學習科目之一。（李金生攝）

養殖科主任董倫如說明，「藥燉土虱」是台灣夜市好吃料理土虱，因為富含膠質，可以養顏美容，相當受到歡迎。（李金生攝）

金門農工今年首批收成對外開賣，每尾約1至1.5公斤重只要100元。（李金生攝）

金門農工校長劉湘金表示，養殖科的學習成果廣獲好評，不但被國中畢業生列為升學的第一志願，也有台商子弟指定入學。（李金生攝）

金門農工養殖科是培育專職專才的搖籃，教學成果廣受矚目。（李金生攝）

「藥燉土虱」是台灣夜市好吃料理，富含膠質養顏美容，廣受消費者歡迎。國立金門農工累積30年的養殖經驗，今年首批收成對外開賣，每尾約1至1.5公斤重只要100元，連日來吸引不少鄉親前往，讓養殖科變成小型魚市場，同學們都好開心。

金門高職養殖科以實務教學為主，「做中學、學中做」，培養專職專才一直是優良傳統，師生團隊在養殖區內投注大量心力，不但可見多種觀賞魚類，連龍蝦、鱸魚、鱧魚也是主力目標之一。

其中，已有30年養殖經驗的土虱（塘虱），因為可以抵抗金門寒冷的冬天，一直是重點學習科目，此次由同學自行育成和對外出售的收穫，每隻重量約在1.5公斤左右，叫價僅新台幣100元，吸引鄉親分享下池自撈，專挑大尾仔的樂趣。

科主任董倫如說明，該科用專業飼料餵養長大，大約1年有成的土虱，是台灣夜市相當常見的料理，因為富含膠質，可以養顏美容，相當受到歡迎。這回出售的成魚，每尾都是同學們的辛苦成果，收入將做為學生的獎勵金。有意購買的民眾可以洽詢（082）335603。

校長劉湘金表示，養殖科的學習成果廣獲好評，不但被國中畢業生列為升學的第一志願，也有台商子弟指定入學，在校方規畫帶領學生海外遠洋實習外，也強化智慧養殖教學和網路行銷課程，完備同學的本職學能和職場競爭力。

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(中時 )