林嘉欣為戲增胖5公斤。（華映娛樂提供）

林嘉欣冒白髮，讓演員陳家樂嚇了一跳。（華映娛樂提供）

林嘉欣戴特製超大隱型眼鏡扮眼盲。（華映娛樂提供）

金馬影后林嘉欣再次與導演老公袁劍偉合作，推出恐怖電影《死因無可疑》，她犧牲色相極盡扮醜，演出瞎了一隻眼又瘸腿的中年大嬸，在袁劍偉的設定中，這位婦女應該不修邊幅，身體微胖，要讓林嘉欣的美貌大崩壞，她曾經想到要裝個假肚皮，可惜效果不佳，讓她決定豁出去，直接吃胖自己，「導演告訴我，要請我犧牲一下，其實增胖真的很容易啊！我只要天天很晚吃宵夜，一個月就胖了5公斤。」

除了增重，林嘉欣更3個月不染頭髮，不擦護手霜，讓自己的白髮變得明顯，手也變得粗糙，她說：「雖然可以用特殊的化妝筆弄白頭髮，但在高清的鏡頭下，會顯得很假，所以，還是用真的髮色最好。」在拍攝當時，演對手戲的陳家樂都很驚訝的問她，「為什麼你的白髮那麼真實？」林嘉欣笑回：「因為真的是我的白頭髮啊！」由於演出的人物和自己差距很大，林嘉欣特別跟香港知名劇場導師甄詠蓓上了8小時的課程，「我做了很多功課，好找到演出這個角色的感覺。」

為了詮飾弱視人士的行動，林嘉欣也特別接觸及觀察視障朋友，更配戴了一個和50元硬幣一樣的超大隱型眼鏡，每次都要硬塞到眼中，雖然醫生特別指示不要戴超過4小時，但她只要拍戲時都沒有取下，「因為戴上這個隱形眼鏡，左眼就真的看不太清楚，聽聲音時會不自覺就側著頭，我覺得這是很貼近角色的樣子。」

《死因無可疑》改編自日本知名恐怖小說《黑暗之家》，導演袁劍偉解釋為什麼會換成這個片名，「在廣東話的語意上，直接沿用《黑暗之家》會有些偏離小說原意，所以我轉個方向思考，這件事是一件懸案，我發現看報紙的時候，不時看到『死因無可疑』這字眼。對於我來說，死，一定有個原因，因病厭世、人生壓力、夫妻爭吵，怎麼也該有一個理由，所以覺得這片名非常適合這故事。」該片7月3日在台上映。

(中時 )