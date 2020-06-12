恩主公醫院向來對員工工作安全健康極為高度重視，除了形塑優質職場，提升員工對醫院的認同感及向心力外，在經過全院醫護及行政人員一年多的努力下，過國際驗證機構SGS的「ISO 45001：2018 & CNS 45001：2018職業安全衛生管理系統雙驗證」，成為新北市首家通過新版雙驗證的區域醫院。

恩主公醫院一直秉持著無私奉獻、謙卑服務的精神，並以及落實社區醫療與預防保健為目標，努力發展職業安全衛生管理系統，強化自主管理，降低職業災害及職業傷病發生，保護員工安全與健康，建構一個安全友善的職場環境，落實健康風險管理及推動健康促進工作，以保障員工的職場安全與身心健康。

吳志雄院長表示，此次透過第三單位實地訪查職業安全衛生管理系統之運作，其主要著重於PDCA的落實與說寫做的一致性，用持續改善的決心，為促進醫療品質及提升工作者安全、健康的工作環境而努力；相信恩主公醫院通過外部驗證，證明本院致力於完善工作條件、健康、福祉和實踐平等的承諾，以確保職業安全衛生管理系統有效性與達成預期效果之能力，使本院成為符合社會期許之宗教醫院。

(中時電子報)