方大同今（12日）推出新單曲〈麵麵〉，可愛曲名靈感源自他從小到大愛吃的麵食， 近來受到新冠肺炎疫情影響，難得連續3、4個月宅在家的他經常下廚做菜，且從小嗜吃麵食的他，幾乎餐餐煮麵，還自稱是「麵條花痴」，有趣的是，36歲的方大同愛吃麵習慣遺傳自媽媽，自然而然成為他新歌的創作題材，各種靈感在廚房一點一滴累積起來，親自譜成詞曲並擔綱製作。

方大同透露自己小時侯、自從有記憶以來就愛上吃麵，媽媽偶爾會帶著他到處找美食餐廳品嚐不一樣的麵食，方大同表示：「媽媽曾開玩笑說應該是她懷孕的時侯吃了很多麵吧。」方媽媽最愛吃湯麵，而方大同則是各式各樣的麵食料理都愛，乾、溼、中式、西式通吃。疫情期間他投入這首歌創作，思考這個原本已有初步概念的作品，讓整首歌更完整。方大同以麵食不需華麗擺盤，以可口湯頭灑入詼諧，營養之外不忘律動嚼勁，作為創作靈感，將這個很日常的味道，提醒大家這反而是生活中隨手可得的貼心療癒。

他前陣子經常在IG分享自己煮麵的影片、展現精湛廚藝，尤於成品實在太過專業，不少粉絲指他的好手藝足以刊登美食報導，他近日為了宣傳這首新歌，一連在IG分享多張美味麵條的照片，網友好奇留言：「我差點以為你要賣麵了。」非常幽默。近來疫情逐漸趨緩，聊起下半年行程規劃？方大同所屬的賦音樂表示還是得看疫情後續狀況，希望年底前有機會來台宣傳。

方大同從小愛吃麵。（賦音樂提供）

(中時 )