第一金(2892)第5度榮獲台灣證券交易所公司治理評鑑「上市組排名前5%」佳績。證交所表示，該評鑑涵蓋四大構面87項指標，評分標準逐年提升，引領企業採行更高標準之公司治理機制，計有901家上市公司接受評鑑，排名前5%總計45家。

第一金提升董事會績效評估結果之鑑別度及完整性，修訂評估標準及評估等級並將董事會績效評估範圍擴及個別董事成員暨功能性委員會外，2019年董事會(含個別董事)績效評估結果皆為「優」。

女性董事(含1席獨立董事)占董事會席次比率達47%，並於公司網站、年報及企業社會責任報告書中，以質量並重方式完整揭露各項資訊，包括經營績效、履行誠信經營情形、各項員工福利措施、資訊安全管理架構、職業安全衛生風險預防計畫及環境管理政策等，與利害關係人充分溝通。

第一金副總經理方螢基指出，台灣位居亞太地區極佳貿易戰略位置，預期來自企業放款成長、個人理財投資，可望在下半年開始增速，今年放款量預計將有6～7%成長。

第一金獲公司治理評鑑佳績的同時，市場也傳出第一金可望抱得保德信人壽標案，主要是第一金有公股背景，且財務健全，與保德信人壽爭取業務員退休及薪資等條件較符合，若雙方可就這部分談妥，標售案定案之日也就不遠。

(時報資訊)