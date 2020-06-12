新冠肺炎疫情趨緩，延宕數月的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動正式起駕，展開9天8夜行程，正因為今年遶境規模受疫情影響而縮小，亦有人數限制，許多人選擇開啟網路直播，或透過拍照與文字方式，記錄遶境過程，電信業也以行動力挺，包括台灣大(3045)、遠傳(4904)等均增設行動基地站，以及工程師隨時待命，讓民眾上網不卡卡。

台灣大表示，在疫情爆發後，台灣大用戶整體網路流量較去年成長近3成，顯見網路通訊科技應用已提升到前所未有的重要地位，因應今年大甲媽祖遶境，台灣大秉持超前部署態度，特別在信眾集結的熱門點，包括大甲鎮瀾宮周遭、大甲溪橋煙火地點、彰化民生地下道與新港奉天宮及各駐駕地點，佈署超過200座行動基站(含行動基地台和小基站)。

遠傳表示，本次特別在信眾聚集的熱門區域，包含大甲鎮瀾宮、大甲溪橋、大甲水尾橋、彰化市南瑤宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、福興宮前廣場、西螺大橋等沿途據點，擴充超過50站以上的4G基站容量，更動員超過40位工程人員待命，進行沿線基站網路流量監控，隨時進行基站參數動態調整，展現最優質通訊與網路品質。

(時報資訊)