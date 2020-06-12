利基型銅箔基板供應商騰輝電子-KY(6672)耕耘通訊產品有成，且下半年獲得5G高頻天線/新Intel平台高階HDI筆電產品訂單，並可望取得中系大廠材料供應商資格，為營收注入新動能，騰輝-KY董事長勞開陸表示，隨著各國陸續解封，業績可望自6月開始走出谷底，只要全球新冠肺炎未出現二次疫情，下半年業績可望優於上半年，全年業績可望優於去年。

騰輝-KY第2季因占比約35%車用產品受到疫情影響，3月中海外車廠無預警收到各國政府要求停工，中斷散熱基板及汽車板相關訂單出貨，且5月初海外各大工廠雖陸續復工復產，然目前尚在消化庫存，使得第2季合併營收明顯收到影響，5月合併營收3.6億元，較去年同月衰退14.5%，累計1到5月營收21.43億元，較去年同期小幅成長0.4%。

由於騰輝-KY於軍工、航天、醫療及散熱應用等利基產品佈局開始收割，且公司耕耘通訊產品有成，有相當大機會取得中系大廠材料供應商資格，並於下半年獲得5G高頻天線/新Intel平台的高階HDI筆電產品訂單，為營收注入新動能；再者，以往比重較低的日系車，也通過全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，現階段已有多個料號進行小批量生產，軟硬結合板產品也通過中系手機大廠認證，預計都在下半年陸續放量，讓騰輝-KY下半年業績看好。

此外，針對高階產品包含遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的樹脂材料，騰輝-KY仍陸續在各終端客戶測試，未來可望切入載板高端電子材料應用。

騰輝-KY表示，5G、AI、物聯網、雲端等都是主流的科技趨勢，而銅箔基板在這些應用中扮演關鍵角色，騰輝在既有利基產品市占率提升，在發展多元化產品線的策略下，營收及獲利成長可期。

騰輝-KY股東會通過每股配息5元，以6月12日收盤股價86.9元來估算，殖息率達5.75%。

(時報資訊)