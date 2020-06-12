玉山金控今日舉行股東常會，選任出第7屆12位董事，會後董事會更通過由玉山金控暨玉山銀行總經理黃男州升任玉山銀行董事長，黃男州擔任玉山金控總經理時才43歲，是史上最年輕的金控總經理，穩坐玉山金總座大位12年之久，接手遺缺的分別是玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽，待主管機關核定後生效。

玉山金控表示，在新組成的董事會及領導梯隊的帶領下，玉山除了體現專業經理人世代傳承的制度，更將凝聚團隊的力量，持續朝玉山的共同願景邁進。

玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立開始，玉山就選擇一條不一樣的路，堅持專家領航、無私傳承，決心經營一家銀行家的銀行（The Banker’s Bank）。很高興獲得股東及董事的充份支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，凝聚團隊的力量，聚焦科技、跨境及三道防線，打造傑出的玉山品牌，開創更璀璨的未來。

玉山金控創辦人暨董事長黃永仁表示，為了永續發展，玉山一定會堅持「最高的山、最好的銀行」的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。黃永仁董事長進一步強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。

玉山金控強調，28年來，從服務的玉山、專業的玉山到科技的玉山，玉山持續以「建立制度、培育人才、發展資訊」作為永續發展的三大支柱。面對未來複雜多變的環境，玉山將用心投入人才培育，努力創造顧客價值、聚焦發展金融科技及善盡企業社會責任，積極與國際接軌，期望成為亞洲有特色的銀行。

(中時 )