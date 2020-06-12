短線台股漲多拉回，走勢偏向震盪格局，盤面受近期法說會消息公布與第3季訂單能見度不佳等影響，將維持高檔震盪。

外資今天繼續在台股買超29.5億元，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，6月以來受美國股市帶動，台股交投熱絡，加權指數站上11000點水準，短線難免也有漲多拉回震盪格局，台股基本面不變下，應留意近期法說會公布消息面變化，加上美中關係變化與大陸對香港國安法的條文細項是否推出等，仍值得多觀察，建議投資人可以先留意盤面走向與市場消息影響。

郭修伸分析，5月底以來外資陸續回流，累積10日買超台股逾761億元，也推升大盤指數站上11720點水準，但受近期股東會上幾家權值股大老釋放第3季對訂單較保守的消息影響，加上台股取消禁空令，法人漲多獲利了結壓力出籠，市場資金多空拉鋸紛雜，故周五股市開盤殺低走高跌幅收斂，未來震盪可能再度回測月線。

郭修伸認為，回歸基本面，短線台灣經濟基本面不變、經濟與商業活動仍持續復甦下，有利於市場投資信心與資金回流。但就目前盤面觀察，台股自3月底低點8523點起漲至11720點，漲幅逾37.5%，與美股創新高類似，短期內台股也出現高檔震盪整理。

展望後市，郭修伸表示，市場利多方面是國際疫情似有緩解，台灣疾管署也宣布6月8日起正式解封，國內經濟表現可進一步活絡，帶動消費與觀光人潮。

另外，國際上仍有不確定因素包括美中關係、陸中常委公布香港國安法細節、美國政府對中國華為的出口限制政策等，仍可能影響上下游供應鏈，建議可以先靜觀其變，再擇機謀定後動。

富蘭克林華美投信認為，儘管台股在高檔震盪格局中，但科技產業看好的趨勢仍不變，包括雲端、矽智財、5G零組件與設備類股；另其他如運動休閒、服飾等，或是先前受壓抑之消費類股餐廳、旅遊與娛樂類等產業短線具表現機會，也建議投資人可先觀察消息面變化，於高檔震盪後，再逢低擇優介入。

(時報資訊)