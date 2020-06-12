疫情解封，不妨到戶外走走或是欣賞藝術舒緩緊繃的情緒。臺南歸仁，一個偏遠的鄉鎮，竟孕育3名國際級藝術家─林榮德、陳錦芳及林智信，3人聯袂舉行「紅瓦厝傳奇─臺南當代藝術三傑全國巡迴展」，本月13日至28日，在國父紀念館展出，涵蓋油畫、版畫及雕塑等類別，作品既有童趣，又有歷史感，歡迎民眾前往觀賞。

林榮德作品《貓頭鷹》。（國父紀念館提供）

「紅瓦厝」是臺南市歸仁區（原臺南縣歸仁鄉）的舊名，也是3名藝術家的故鄉。一鄉有3名國際級藝術家固然傳奇，他們筆下所展現的璀璨世界以及藝術成就，更是傳奇。

音樂、繪畫、寫詩樣樣精通的林榮德，原係留德音樂家，但天賦異稟，音樂之外，又從事油畫及詩的創作。他將音樂的旋律、節奏表現在畫作上，也藉由繪畫表現出內心對於家園與人類的關切與熱愛。

林榮德作品《小丑》。（國父紀念館提供）

林榮德的作品，沒有技巧的痕跡，也沒有透明感或遠近距離的透視法，在畫派中獨樹一格。乍看之下，雖有一種謬境之感，但高境界的謬境就是藝術上的禪意。他的畫作已被世界各大博物館收藏，因為他所表現的美，是許多西方智者所不斷尋覓而未能達到的境界。

具有聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，是臺灣最早取得「藝術博士」的藝術家之一，開創「新意象」繪畫，融合中外藝術家的作品，卻以獨特的理論建構並詮釋自身的藝術觀點，相當獨特。

林智信則被視為農村最佳代言藝術家，以木刻藝術聞名國際，「迓媽祖」版畫創作，夙負盛譽，近年投身油畫創作，巨幅的「芬芳寶島」，是50年代臺灣社會風貌的歷史重現。

(中時 )