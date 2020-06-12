中央政府即將在7月發放「三倍券」振興經濟，全台各地方政府為搭上順風車，紛紛出奇招舉辦活動搶商機。台中市政府所舉辦得「第二屆台中購物節」即將在7月1日登場，根據台中市政府發出的新聞稿表示，目前已有1.5萬家實體通路、1.2萬網路店家，目標預計募集3萬店家響應，總消費金額上看35億元，另外也將結合振興券推出「加零」方案，以及天天抽大獎等活動，吸引民眾在疫情解封後，振興台中經濟。

台中市長盧秀燕日前表示，後疫情時代全力拼經濟，今年購物節轉型電子化，改採實體通路與網路同步招募商家。去年台中購物節APP登錄消費約25億元，未登錄的消費金額更達3倍以上，今年目標設定在App登錄的消費額上看35億元。

台中市政府經發局今年已經是第二次辦購物節，這次購物節為期2個月，不但時間比去年長，規模也更大，除增加實體店家參與數，更攜手PChome、東森等線上及電視購物平台，讓民眾不受時空限制，在家動手指就能消費。

經發局指出，今年購物節推出6大主題活動，橫跨山海屯都，由經發局、觀旅局、運動局、農業局等局處合辦，包括「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「茶葉農產，中台最讚」、「旅居台中，一遊未盡」，及「台中實在好味道，美食首都」，將帶來最精彩的購物節活動。

(中時電子報)