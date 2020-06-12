高雄市長韓國瑜遭罷免後，中選會今天宣布將在6月20日至24日受理候選人登記申請，訂於8月15日投票。國民黨文傳會主委王育敏痛批，中選會硬生生砍掉1個月，僅剩2個月補選作業時程，顯然是在幫行政院副院長陳其邁量身打造，壓縮在野黨的準備時間，「根本是私心自用」，中選會行政不公淪「補選國家隊」。

中選會今天正式公布罷韓案投票結果，並公告選舉時程，依據選罷法規定，高雄市長補選應在9月11日前完成投票，中選會除了考量法規外，也顧及選務量能、颱風及疫情狀況等4考量，決議在8月15日舉行投票。

「中選會根本瞎扯理由」，國民黨文傳會主委王育敏下午砲轟，若考量選務量能，應充分給足3個月讓選務準備更充分；質問「8月颱風多還是9月颱風多，問過氣象局、防疫指揮中心？」；痛批中選會說出荒唐理由是為了掩飾心虛。

王育敏指出，依照中選會規劃的時程，將造成「三個壓縮」，讓在野黨措手不及，除了「壓縮在野黨推出適當的人選」，為民進黨助攻；另外，由於高雄市幅員廣闊，人口達280多萬人，此舉讓在野黨候選人沒有充分時間宣揚藍圖，「壓縮候選人宣傳政見的時間」；同時「壓縮高雄市民充分了解候選人政見的空間」。

王育敏強調，直轄市長選舉是非常重要的選舉，不應該倉促進行，但中選會為了迎合民進黨，幫行政院副院長陳其邁量身打造，壓縮了三分之一的選舉作業時間，讓其他候選人「來不及熱身，就宣判結果」，顯然中選會已經完全喪失了獨立機關應有的客觀中立，納編為民進黨的「補選國家隊」。

王育敏抨擊，蔡政府若繼續濫用國家資源，把手伸入補選過程，繼續任意干擾選舉，終究被選民唾棄。

(中時 )