威爾法洛與瑞秋麥亞當斯搭擋組樂團。（Netflix提供）

好萊塢金牌笑匠威爾法洛在新片《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》身兼製作人、編劇、主演三職，過去自喜劇節目《週末夜現場》出道，進軍影壇後接連主演叫好又叫座的喜劇電影《精靈總動員》、《口白人生》及《冰刀雙人組》，還曾榮登好萊塢片酬最高男星，與馬克華柏格合作的《家有兩個爸》更奠定喜劇天王寶座。

他在新片《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》轉行當起創作歌手，找來曾獲奧斯卡獎提名的演技派女星瑞秋麥亞當斯搭擋，組成名稱中二力破表的樂團「火焰傳說(Fire Saga)」，明明歌唱實力狂被評審吐槽，卻誤打誤撞獲選成為冰島的參賽代表，一路從純樸的冰島漁村小鎮來到愛丁堡大賽會場，與來自全歐洲的頂尖歌手角逐冠軍寶座。

威爾法洛表示：「在歐洲，大家都會準時收看這場三小時的視覺奇觀，跟美國完全不同。這完全是歐洲獨有的現象：每個人都會收看歐洲歌唱大賽，有人認真收看、有人用看戲心態收看，但重點是每個人都會看，而且每個人都想知道誰贏了！」足見賽事在歐洲各國的巨大影響力，這不僅成為他拍攝製作這部電影的創作靈感，也成為該片吸引好萊塢頂尖陣容助陣的關鍵。

以諜報電影007中龐德形象深植人心的英國男星皮爾斯布洛斯南，這次在片中飾演全冰島最帥氣的漁民，卻有一位不務正業、一心只想登上歐洲歌唱大賽的兒子，布洛斯南笑說「我實在太喜歡這個劇本了，我看劇本時還笑到從椅子上跌倒！」。近年喜劇表現大獲好評的好萊塢女星瑞秋麥亞當斯也跟著威爾法洛徹底放飛自我，拋開影迷心中的「瑞秋女神」包袱，在舞台上呈現各種不顧形象、超另類突破演技的表演，讓她過足戲癮、開心地說「我愛死這個角色了！」Netflix獨家原創電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》將於6月26日上線。

(中時 )