台南市文化局12日推出「家將乖乖」，結合陣頭文化的「賞善罰惡」、「驅邪鎮煞」概念，希望能再掀搶購熱潮。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府12日於佳里區金唐殿舉行「家將乖乖」發表會，具百年歷史的佳里吉和堂家將團也出陣演出。（劉秀芬攝）

繼4月請神明代言推出「媽祖賜芙」牛奶小泡芙受到好評，台南市政府文化局推出「家將乖乖」，靈感來自八家將陣頭文化，以Q版的范謝將軍為設計主軸，主打「惡靈退散，一定要乖乖」，成為娛樂及實用兼具的另類文創品。

台南市政府12日於佳里區金唐殿舉行「家將乖乖」發表會，台南市長黃偉哲親自主持，具百年歷史的佳里吉和堂家將團也出陣演出，象徵為國人啟動防疫新生活消災解厄、和瘟押煞。

黃偉哲表示，台南市過去推出的「媽祖賜芙」、「成功洋芋片」、「至聖點心麵」文創商品都很受歡迎，這次藉由推出「家將乖乖」，也希望趁機讓大家能深入認識家將文化。

台南市文化局長葉澤山表示，佳里吉和堂在日治時期即領旨組訓成陣，是台南市首批登錄傳統表演藝術保留團體，陣法遵循五行八卦之原理編排，步伐陣式搭配戰鼓，傳承百年至今未曾改變，在蕭壠香科中占有相當重要地位。

文化局表示，「家將乖乖」結合陣頭文化的「賞善罰惡」、「驅邪鎮煞」概念，衍伸「乖乖運作」、「排除故障」、「萬事順利」等意涵，搭上近年興起於機房、電腦主機上放乖乖祈求「讓設備乖乖運作」的風氣，相信可以再掀起搶購熱潮。

此次推出的五香口味的綠色「八家將乖乖」，即日起在台南各古蹟景點獨家販售，銷售地點包括赤崁樓、安平古堡、山上花園水道博物館等處，各項零食創意商品於防疫期間也推出電話訂購宅配服務。

(中時 )