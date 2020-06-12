後防疫時期來臨，「宅經濟」當道，長榮樂e購即日起推出「你有哩·我有禮」全新功能，長榮航空無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，不像以往哩程只能折抵部分價格，且每1,000哩最高可折抵120元，折抵優惠為國內航空公司之冠，不但全館免運費宅配到府，且可享兩件9折、三件85折之優惠，會員可以不花一毛錢就換購到自己喜愛的商品。

值此防疫期間，長榮航空以健康關懷作為出發點，長榮樂e購特別規劃了【防疫專區】，推出各種清潔衛生商品，與所有民眾一起安心防疫。同時長榮樂e購也強力推薦各項獨家商品，包含銷售冠軍的長榮嚴選商務艙米菓及經濟艙毛毯、典藏版長榮航空飛機模型、人氣爆表的空服小熊、以及與三麗鷗家族共同設計開發的聯名商品等等，為國內目前唯一可使用哩程全額折抵的航空公司。

宅經濟讓長榮樂e購業績成長三成，為了回饋廣大消費者的支持，也讓現今無法出國的旅客可以順利買到免稅品，長榮樂e購加碼推出【機上商品專區】，為你精選部分機上免稅商品，讓你不出國也能以心動的價格享受購買免稅品的樂趣，長榮航空無限萬哩遊會員即使購買一件也可獨享75折優惠。

小額哩程也能發揮大功效！除了全新推出「你有哩·我有禮」哩程全額折抵商品外，長榮航空無限萬哩遊哩程還可兌換長榮／立榮酬賓機票、艙位升等、全球長榮桂冠酒店住宿券等多樣商品與雜誌，還可兌換長汎假期的旅遊抵用券，為自己規劃時下超夯的國內安全防疫旅遊，讓會員運用哩程更彈性。

(中時 )