世盟中華民國總會今舉辦「世盟歐洲區域組織視訊論壇」。（世盟中華民國總會提供）

德國國會議員、世盟德國分會會長費雪。（視訊截圖）

世界自由民主聯盟中華民國總會今舉辦「世盟歐洲區域組織視訊論壇」，邀集世盟歐洲國家分會會長及專家學者，就「新冠肺炎疫情對自由、民主、人權的衝擊」進行視訊會議。世盟總會長饒穎奇表示，論壇將分享台灣防疫成功的經驗。世盟中華民國總會理事長曾永權說，新冠肺炎疫情不是一時的衝擊，更可能長遠對人類社會產生結構性影響，顛覆西方社會所堅持的自由、民主價值。

本次出席視訊會議的有德國國會議員、世盟歐洲區域組織主席、德國分會會長費雪，英國上議院副議長、世盟英國分會主席羅根，愛爾蘭國會參議員威爾森，保加利亞前外長米托夫，英國北愛爾蘭議員、世盟英國分會秘書長韓福瑞，馬爾他騎士團駐諾魯大使杜允士以及義大利羅馬大學教授皮烈吉。

曾永權致詞說，世盟早期以反對共產侵略謀求世界和平發展為目標，現在則以推動自由、民主、人權凝聚普世價值為己任，共同謀求人類權益與福祉，盼能有助於解決當前自由民主發展所面臨的一系列問題。

曾永權指出，台灣在這次新冠肺炎防疫領先世界各國，可以說是全球防疫體系中的「模範生」。據報載，今年台灣受到多達29國行政部門致函、回應質詢或媒體詢問等多元方式發表支持我國申請參與世界衛生大會（WHA），且受到60多國媒體，共超過1800篇報導表達對我的支持。在疫情稍緩後，緊接而來的是未來生活和經濟的復甦。防疫前半場台灣成功將病毒阻隔於境外，現在走向防疫後半場，如何復甦經濟對民眾來說，是相對迫切的問題。同時疫情的爆發也顯現自由民主和人權的維護，跟疫情有著微妙的關係，需要更細心的觀察。

他說，自由、民主、人權必須在「法治」的基礎下才能永續生存發展。政府的存在，源於人民交付權力、代為執行。然而在疫情蔓延時情況可能轉變，許多國家的權力回到由一人或少數人所控制，演變成專制、寡頭的政權；表面上，國家仍對外號稱自由、民主，然而，在受到疫情剝奪的關鍵時刻，人們可能兩害相權取其輕，忽視基本人權，甚至接受一些違反人權的措施，被迫以合理化的心態接受抗疫大旗，認同極權或民粹措施。

曾永權強調，未來國際間仍需透過多邊主義完成疫苗的研發與試驗。但另一種觀點認為，以往國際分工體系將瀕臨瓦解，新冠肺炎疫情使各國關閉邊界，自給生產物資，不再依賴國際分工，可能走向單邊主義、孤立主義與保護主義。

曾永權稱，疫情爆發至今，國際舊秩序形同瓦解，新秩序仍待建立。隨著威權主義的升高，自由、民主、人權的價值可能受損，疫情的不穩定，也增加了國際衝突的可能。有些國家為了轉移疫情的負面情緒，尋找卸責對象，加深國際衝突。

他指出，目前已進入後疫情時代，疫苗仍未開發，疫情如果持續蔓延，政經局勢將不穩定。新冠肺炎疫情不是一時的衝擊，更可能長遠的對人類社會產生結構性影響，而這個影響可能顛覆西方社會所堅持的自由、民主的價值。

(中時 )