凍齡女神李小冉在古裝大戲《慶餘年》中飾演反派大魔王長公主的角色，她受訪時透露，自己是第一次飾演人設這麼壞的角色，希望大家多多捧場，她笑說：「希望大家想想我演過的那些好人，可以罵長公主，也可以誇誇我。」《慶餘年》6月16日起將在中天娛樂台精彩獻映。

李小冉進《慶餘年》劇組後拍攝的第一場戲，就是在御書房裡與慶帝（陳道明飾）、陳萍萍（吳剛飾）的對手戲，李小冉表示「太嚇人了，我這麼多年沒拍古裝戲了，第一天就是和這兩個大腕的戲」。為了完美演繹這場戲，幾乎跪了一整天，「那種跪法是站起來的時候，是不能扶任何地方的，完全要靠大腿的力量起來！」而從跪姿站起來的這個動作，一拍就重複了超過50次，李小冉開玩笑說：「唉，別提了！我第二天就完全沒辦法下樓了！」

李小冉和李沁在《慶餘年》第一次合作就演出母女，她開心說：「我覺得李沁的眼神是很乾淨的，跟她對戲的時候感覺特別像是一家人，她身上有讓我想去憐愛她的感覺。」也透露自己在《慶餘年》最喜歡的一場戲，就是和李沁的對手戲，那是大魔王長公主被轟出京都的前一晚，與女兒深談的戲，李小冉表示這場戲台詞很多，情緒也很激動，演起來實在特別過癮，「那場戲長公主她不是個壞人，也不是個好人，她就是一個母親。」

李小冉一開始答應接演《慶餘年》時，以為「長公主」的角色是個有內涵的好人，某天研讀劇本時才發現，「她完全是個大壞蛋！而且她的壞是完全沒有理由的壞。」讓她萌生「不演了」的念頭，經過長時間多次與編劇、導演討論並且修改劇本，才逐漸讓長公主這個人設更加豐滿，成了後來演出的樣子。想看李小冉完美詮釋反派大魔王長公主，以及她與劇中演員的精彩對手戲，敬請鎖定中天娛樂台，6月16日起，每週一至週五晚間8點《慶餘年》。

李小冉希望大家在批評長公主很壞的同時，也別忘了她演過的好人角色。（中天娛樂台提供）

李小冉在《慶餘年》中飾演反派角色長公主。（中天娛樂台提供）

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