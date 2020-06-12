台灣第一間拍賣公司，已有30年歷史的宇珍國際藝術，在新冠肺炎疫情解封後舉辦台灣首次拍賣，其中一件乾舜堂珍藏，清乾隆珍品〈白玉仙山聖域圖山子〉，曾是1935年慶祝英國國王喬治五世繼位25周年的「中國藝術國際展覽會」展品，係百年來首次現身拍場，倍受矚目。

〈白玉仙山聖域圖山子〉是上海及香港「怡和集團」後人，英國约翰･布坎南･渣甸男爵的珍藏，此件藏品參與了1935年在倫敦舉辦的「中國藝術國際展覽會」，同展的還包括當時國立北平故宮博物院的國寶級藏品如毛公鼎、《快雪時晴帖》等，此展是近百年間唯一由英國和中國政府聯合主持，以增進中英感情之名進行文化交流，因此故宮出借735件藏品，歐洲也有15國調集了中國文物聯展。

然而此展也在當時的中國造成反彈，擔心國之重器遠渡重洋的安全性，也有聲浪擔心政府以這批文物換軍火抗日，為平民眾顧慮，此次借展前也在上海進行了展覽，當時成為持續一個月的排隊展，吸引了包括汪精衛、孔祥熙、蔡元培、杜月笙等各界名流參與。而在英國的聯展，更是吸引了逾40萬人次觀展。

深耕中國文物30多年的宇珍藝術總經理張玉霞指出，〈白玉仙山聖域圖山子〉以體量大的整塊白玉雕琢，猶如山水畫的立體實景，從玉料到作工都為罕見佳品，此外，她分析以拍賣市場來看，書畫、瓷器的拍賣價已動輒上億，而清三代玉器目前還未回到在當朝時的藝術地位，但自2017年開始已逐漸升溫，由此她樂觀看好玉器的收藏空間。

此外，约翰･布坎南･渣甸男爵的另一件乾隆白玉蓋瓶藏品，也同樣曾出現在1935年英國的中國文物展，此蓋瓶2011年在香港佳士得拍出3300港幣，而此次出現在台灣的拍場，張玉霞分析由於國外藏家未能來台見實品，競拍意願受影響，對台灣藏家而言是入手的好機會。

(旺報 )