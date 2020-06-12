原訂4月的春拍，因為疫情而延至解封後的6月，雖然海外包括香港、大陸藏家無法來台，但宇珍國際藝術董事長郭亨政表示，看好台灣藏家的實力與疫情後的報復性消費，對解封後台灣的首場拍賣甚表樂觀。

郭亨政表示，儘管疫情衝擊許多國際拍賣公司，海外藏家不能來台也讓台灣本土拍賣公司憂心，但他相信危機亦是轉機，宇珍為海外藏家所提供的照片、狀況報告，更重細部呈現，包括要在自然光下拍照呈現色澤等，工作量雖是過去的二到三倍，但也能讓藏家更有信任感。

郭亨政也指出，疫情以及香港的反送中運動、港版《國安法》，加上美方近來的制裁舉措，實則為台灣創造了拍賣市場的絕佳機會，此時正是吸引國際拍賣公司來台，讓台灣成為亞洲拍賣市場重鎮的機會，他指出：「礙於稅制，20年前已使得蘇富比、佳士得退出台灣」，如今台灣已在業界多年來的推動、期盼下，將稅率調低為0.3％到2.4％，郭亨政坦言「對藏家而言是可接受的了」。

郭亨政指出，除了香港，亞洲的藝術拍賣基地最被看到的有三處，即新加坡、上海及台灣，他希望台灣能盡快把握機會，把賣家所得需納入綜所稅的部分再調整，讓深具實力的藏家有意願在台出手好藏品，也吸引國際拍賣公司進駐，他強調，拍賣之外，帶來的是高端消費人口，舉凡飯店、餐飲業都能被帶動。

(旺報 )