高雄市長韓國瑜將今天正式解除職務，前總統陳水扁在臉書表示，高美廣場的景觀再造；「興建完成與打開圍籬」則在韓市長任內，「未來的新高雄市長可不要忘記向他說謝謝」。

前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語」指出，韓國瑜有一項來不及剪綵的建設工程，或許韓也沒察覺到，「未來的新高雄市長可不要忘記向他說謝謝」。

陳水扁說，很多重大建設都是延續性的，一棒接一棒完成；自己高雄住家就面對比台北大安森林公園還大的高美園區，每天散步運動，5年多來裡裡外外都走遍了，他見證了台鐵地下化後的綠地空間，也看到了早年周邊地區的整修。

陳水扁表示，但特別的是高美廣場的景觀再造，如今高美館園區景觀煥然一新，雖然整體規劃和中央部會撥款補助都在陳菊前市長任內，但「興建完成與打開圍籬」則在韓市長任內，或許韓國瑜自己還不知道。

網友則在阿扁臉書留言，「你比那些只會謾罵的民進黨員還正直」、「加油，政治追殺這件事歷史都會記載，不是不報，是時候未到，人間無法懲處的，過往後都會審判，只要心存善念，老天會看見的」、 「平民總統他知道民間急苦」、「有氣度」。

(中時 )