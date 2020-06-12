颱風即將成形！熱帶低氣壓02W，目前已進入南海，\，有機會今晚至明晨之間發展成為今年的第2號颱風「鸚鵡」。（摘自中央氣象局）

颱風即將成形！昨（11日）位在呂宋島上方的熱帶擾動已升格為熱帶低氣壓02W，目前已進入南海，氣象分析師吳聖宇表示，有機會今晚至明晨之間發展成為今年的第2號颱風「鸚鵡」，並向廣東西部沿岸靠近。依照目前行進路線來看，準鸚鵡今天（12）和明天（13）外圍環流對台影響最大。

《天氣風險》分析師吳聖宇指出，目前熱帶低氣壓02W已到南海，正往西北西到西北方向移動，趨向港澳以西的廣東沿岸，今晚到明天上午之間有機會生程颱風「鸚鵡」。由於行進速度快，因此發展的空間跟時間都較為有限，預估為輕颱等級而已。

吳聖宇說，今天台灣受到低氣壓02W外圍環流影響，東南部有短暫陣雨，西半部山區也有熱對流發展，接著往西邊擴散，約持續到傍晚，入夜後趨於消散。不過，花東地區及恆春半島今晚仍會斷斷續續有短暫陣雨。

周六（13）受到繼續受到外圍氣流影響，水氣會比前一日更多一些，花東地區、恆春半島以及高屏地區位於迎風面，會有短暫陣雨或雷雨，有較大降雨機會；背風面的西半部山區午後受熱對流發展，西半部平地也可能有局部較大雨勢出現。

直到週日（14），熱帶低壓（或輕颱鸚鵡）逐漸趨向廣東，並從西部沿岸登陸，周一（15）深入大陸內陸並消散。吳聖宇說，明天天氣依舊高溫悶熱，午後外出務必要特別注意，民眾記得多喝水預防中暑。

(中時電子報)