華航衝刺電商玩真的，繼被網友相傳形似「飛機杯」的矽緻摺疊隨行杯，一推出就引發討論熱潮、帶動網路高度聲量後，在台灣掀起瘋狂搶購的日本任天堂當紅遊戲機Nintendo Switch，華航eMall「樂遊館」也買的到！
華航eMall新館-樂遊館訂於6月15日開幕，任天堂遊戲機將於當天中午12：00歡慶強打，上架限量約五百件的任天堂Nintendo Switch熱銷商品，包括最熱門的動物森友會特仕版主機同捆組、台灣新型電力加強版藍紅主機同捆組、官方正版健身環，還有最秒殺熱賣遊戲片；只要在華航eMall單筆刷卡金額滿新台幣3,000元，就可在結帳網頁選購健身環，滿新台幣5,000元則可加購主機同捆組。
除了主打任天堂電玩遊戲片等商品外，華航eMall樂遊館還有如樂高積木、FUNKO POP系列等兒童玩具及保健商品等，近期也將再推出戶外運動用品等，期吸引各世代族群一起運動、遊樂、健身，享受生活。
華航Sky Boutique精品館將機上免稅品完稅後宅配送到家，現正推出精品85折起、精品館單館單筆刷卡金額滿新台幣6,888元即獲滿額禮等優惠活動至6月底止。
(中時 )
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