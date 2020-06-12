桃園市議員王浩宇服務處12日收到裝有2顆子彈，及留一點口德紙條，警方主動前往偵辦，並送驗子彈，證實是仿真槍的假子彈，目前正循線調查嫌犯由何處寄送。

桃園市議員王浩宇因高雄市議長許崑源輕生後臉書PO文，連日來飽受網友、韓粉抨擊。今天上午11點左右，服務處收到由內湖寄送的平信，助理拆閱赫見2顆子彈，及留一點口德紙條。

王浩宇隨後PO文直指「恐嚇意味相當濃厚」，轄區中壢警方主動前往偵辦，送驗2顆子彈確認是仿真槍的玩具子彈，目前正循線釐清嫌犯是由哪座郵筒寄出。

(中時 )