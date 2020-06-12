經濟部加工出口區管理處協助業者徵才，將在16日與18日舉辦現場徵才活動，共釋出456個職缺，此次徵才廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、華新科技、光頡科技及威日光電等14家知名企業。

加工處說，首批徵才在16日登場，地點就在加工處高雄分處後棟第一訓練教室辦理，參加的廠商有華新科技、光頡科技、威日光電等3家公司，提供職缺項目包括設備保修助理工程師、製造工程師、測包助理工程師、生產助理技術員等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計96個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

第二批徵才是位於楠梓園區，預計在18日上午進行，參與業者有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體、台灣檢驗科技、飛騰雲端系統、酷奇思等11家廠商參與徵才，釋出共360個職缺，歡迎待業或因疫情影響工作的民眾把握求職機會。

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

(工商 )