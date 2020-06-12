為因應基隆港相關貨運物流作業需求發展，臺灣港務公司基隆港務分公司斥資2.4億元，於今年4月完成新西7庫多功能倉庫改建工程，預計於本月下旬辦理3樓作業廠房招商作業，有興趣的業者可以電洽自由貿易港區相關業務諮詢專線：02-24206283-85/6575-77、倉庫招標相關資訊洽詢專線：02-24206583/6429。

基隆港新西7庫整體總樓地板面積共計4,515坪（辦公區1,008坪；倉庫區3,507坪），扣除機電、公務使用面積2,256坪外，可出租範圍為3、4樓及部分1樓空間，分別為3樓作業廠房（面積約1,674坪）、1樓倉庫部分空間（面積約125坪）及3、4樓辦公室（面積約460坪），另備有兩部8噸貨梯（寬2.4m X 深4.25m X 高2.5m）。

其中作業廠房部分，樓高6.6公尺、樓地板承重每平方公尺1.5噸，適合操作倉儲、物流、簡易加工作業廠房（可申請廠登）等業者進駐投資，其加工製造貨品如符合實質轉型生產如附加價值率超過35％或稅則號列前六碼迥異等有關「原產地證明書及加工證明書管理辦法」之規定，即可申請核發MIT產地證明。

近期持續有臺商回臺投資的契機，在此正值大量用地需求之際，「基隆港新西7庫」實為一優質選項，除鄰近北部政經與消費中心及貨源市場外，對外航線網絡密集，且此區域位於自由貿易港區範圍內，外銷業者可善加利用免徵關稅、貨物稅、營業稅、菸酒稅、菸品健康福利捐、推廣貿易服務費及商港服務費之優勢，降低營運成本。

基隆市長林右昌於去年12月18日前往新西7庫勘查，曾表示實際走訪現場，感到非常振奮，看到現場以最新規格跟標準來建設，可以容納更多多樣性的貨物，其中3樓的1,674坪作業廠房空間，可讓廠商直接進行加工，延伸加值之後所帶來就業機會及經濟效益的成長，將帶領基隆港成為更加優質非凡的國際商港。

(工商 )