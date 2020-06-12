台灣嬰童裝用品通路龍頭麗嬰房（2911）12日股東會通過去年財報，在兩岸通路調整、營業毛利率下降下，每股虧損1.48元；麗嬰房董事長林柏蒼指出，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，營收主力從大陸轉向台灣，且電商通路相對大幅成長挹注下，5月營收衰幅相對收斂至12.88％，下半年線上線下通路重新布局，有助虧損再減。

麗嬰房去年合併營收50.5億元，較前一年度減少17.9％；營業毛利率則為42.7％，降低2.5個百分點；唯全年度營業費用的控管，減少10.9％，截至去年底，兩岸直營實體通路數為574個，其中台灣247個、中國327個，整體減少42個，過去幾年集團直營通路大幅調整的策略已達成階段性目標。而今年前5月為止，中國麗嬰房直營店至319家、相對加盟店大增至187家。

以年度營收依營業地區別占比來看，台灣占51％、中國47％、泰國2％；今年以來台灣營收表現相對好，以去年度稅後淨損4.11億元，EPS -1.84元，今年或有機會減少虧損；主要是外部競爭環境面，科技打破既有的消費型態，淡化線上線下通路的消費界線，迫使通路規畫重新布局。

麗嬰房指出，未來嬰童市場主力消費將逐漸轉由90後、95後 的族群主導，這群年輕爸媽經濟獨立、自主性高，在產品的選擇上注重產品力與品牌附加價值，並追求時下流行，預期將帶領新型態消費需求崛起；台灣每年嬰童服飾用品市場規模約300億元，台灣麗嬰房去年度營業收入淨額24.8億元，市場占有率約8％，台灣全省門市專櫃共計247家，透過品牌與線上還有拓展空間；而中國去年23.75億元，327家直營與加盟門市遍及200個城市，今年加盟店大增，營收增但營業成本相對減亦可望挹注虧損可減輕。

(工商 )