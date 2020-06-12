玉山金(2884)今股東常會，選任出第7屆12位董事，其中5位獨立董事有4位為新任，分別為財務會計、金融法律、科技創新及行銷管理領域的傑出專家學者。

玉山金會後舉行董事會、公司治理暨提名委員會，以及玉山銀行董事會、常董會，選出玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽，待主管機關核定後生效。

玉山金控去年稅後盈餘201.05億元，年增17.8%，獲利再創新高，每股稅後盈餘1.73元，股東會上決議2019年盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.79元、股票股利0.79元，合計每股股利1.58元。

玉山銀行董事長黃男州表示，自1992年創立開始，玉山就選擇一條不一樣的路，堅持專家領航、無私傳承，決心經營1家銀行家的銀行（The Banker’s Bank），很高興獲得股東及董事的充份支持，領導梯隊及全體玉山人一定會全力以赴，秉持誠信正直、專業負責的核心價值，凝聚團隊的力量，聚焦科技、跨境及三道防線，打造傑出的玉山品牌，開創更璀璨的未來。

玉山金董事長黃永仁表示，為了永續發展，玉山一定會堅持最高的山、最好的銀行的初衷，也會有系統、有組織地進行領導梯隊的傳承、交棒與接棒。

黃永仁強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，期望透過專業經理人的世代傳承，能夠繼續迎向綜合績效、企業社會責任、永續發展三座大山，實現玉山共同願景，邁向綜合績效最好、也最被尊敬的企業。

(時報資訊)