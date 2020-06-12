蕭敬騰（老蕭）在新歌〈猴籠〉的MV裡大跳抖肩舞引發熱潮，他近日在IG分享親自教學舞步的影片，喊話「一起來唱歌跳舞嘍、讓我們一直跳下去吧」，並貼上「猴籠舞蹈挑戰」標籤，邀大家來跟他PK，發文一出立刻吸引好友林俊傑（JJ）加入，JJ在社群網站貼上自己跳這支舞的影片力挺老蕭，而戴愛玲、黃小柔等人也紛紛加入。

JJ在他位於內湖的工作室拍影片，畫面一開始他抖肩跳著舞從二樓走下樓，似乎因動作略顯可愛誇張而差點笑場，巡演因新冠肺炎疫情停擺至今的JJ說：「有新洗腦歌可以玩了！好久沒跳舞了，來了！」並在影片最後融入自己的舞步，帥氣模樣引來許多網友大讚「好看」，還有人標註周杰倫（周董）的帳號問「覺得呢」？

12日凌晨推出新單曲〈Mojito〉、上線10小時總銷量突破264萬張且進帳超過3200萬台幣的周董，近來也跟老蕭及JJ互動頻繁，周董前幾天在IG限時動態發問：「誰可以推薦台北有什麼喝咖啡賞車的地方，@我一下，最近想開車去。」引來JJ回覆，哥兒們爆笑對話內容全公開，笑翻眾人。

周董日前開著價值6000萬的頂級超跑McLaren Senna現身內湖，隨後在IG限時動態PO出愛駒停在樹下的照片，詢問網友台北哪裡可以喝咖啡兼賞車，JJ隨後標記周董回覆，邀周董把車開到自己開在位於東區的咖啡店，「你可以把車子開過來，我會請你喝咖啡，好好欣賞你的車子」。 而周董轉貼JJ的邀約截圖，以招牌口吻回應：「不錯喔！但會不會被開單…。」沒想到，JJ笑回：「自己的騎樓，不會喔，P.S但有可能會上新聞。」笑翻大票粉絲。

JJ在社群分享跳抖肩舞的影片。（翻攝藝人IG）

周董。（翻攝藝人IG）

(中時 )