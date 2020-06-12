亞泰(4974)股東會通過每股配息3.3元，亞泰前5月合併營收為14.37億元，亞泰影像持續擴大緬甸廠產能，亞泰總經理吳淑品表示，希望未來深圳廠及緬甸廠生產將各佔集團50%。

亞泰今天舉行股東會，會中承認營業報告書及財務報表，108年合併營收38.08億元，創下歷史新高，稅後盈餘3.58億元，創下歷史新高，每股盈餘4.94元。

中美貿易戰爆發後，各大品牌廠紛紛尋求有大陸以外廠區的供應商，亞光亞泰集團因擁有緬甸廠區，在中美貿易戰時獲得客戶青睞，轉單效應讓亞泰影像去年業績未受中美貿易戰影響逆勢創高，而新冠肺炎於農曆年前在大陸地區大爆發，緬甸廠亦適時發揮支援角色，讓亞泰第1季業績創下歷年同期新高。

亞泰影像第1季合併營收為7.93億元，年減1%，營業毛利為1.2億元，年成長20%，在緬甸廠生產效益顯現下，單季合併毛利率達15.13%，年增2.55個百分點，由於新台幣與人民幣貶值挹注，單季稅後盈餘為8914萬元，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.23元。

隨著客戶訂單湧入，亞泰影像緬甸廠區過去幾年持續增加產線，第4條產線於2019年完成，目前月產能已達110萬套，近期全球新冠肺炎疫情迫使學校及企業改採線上教學與居家辦公，帶動掃瞄影印需求強勁，亞泰影像計畫今年將持續擴產，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元到1億元，擴產後緬甸廠月產能將達130萬套，加上深圳廠，全年總產能將維持3000萬套；吳淑品表示，公司長期目標是深圳廠及緬甸廠產出佔比各佔50%。

(時報資訊)