國民黨「人氣王」韓國瑜在鐵粉送別下黯然離開高雄市政府後，台灣已呈現民進黨一黨獨大政局，國民黨想要重返高雄執政，甚至未來想要贏得大選，機會都是微乎其微了。《中評網》發表社論認為，台灣民眾黨柯文哲主動拋出的白藍合作方案，或為翻轉台灣政局唯一途徑。

《中評網》社評說，民進黨在台灣已成巨獸般的政黨，黨內團結，循序漸進培養人才，掌握媒體與網軍，在社會盤根錯結，靠著炒作分離意識牢抓年輕人，平均支持度已來到6成以上，難以撼動。

此外，社評指出，台灣問題現已是美中角力的副產品，未來幾年不論美國是否還是川普執政，美中對抗格局不會有太大改變，華府需要台灣牽制北京，民進黨單靠「抗中」一味就能在台灣躺著選。除非內部、外部有重大改變，民進黨在台灣長期執政態勢不會改變。

而曾在台灣一黨獨大的國民黨在2016、2020連兩次大選吞敗，韓國瑜的高雄市長又被罷免後原氣大傷。更嚴重的是，國民黨現在是內外交迫，如朱立倫、江啟臣等都只能算是「二軍」，接下來的高雄市長選舉必敗無疑。

社評表示，國民黨更大的隱憂是內鬥，潰不成軍了還繼續搞宮廷鬥爭，路線角力。，國民黨現在有兩條路線，一是韓國瑜、洪秀柱的九二共識派；另一路線是以朱立倫、江啟臣、王金平為主的本土派。以派系來分，則有韓國瑜、朱立倫、江啟臣3大股勢力，明年國民黨主席改選，也將是這3大勢力競逐。

最近，朱立倫和江啟臣不計後果拚脫中，讓人瞠目結舌。朱強調要儘快撕掉「親中賣台」標籤，江啟臣則在國民黨英文版新聞稿挑明稱，國民黨「反對共產主義」（opposed to communism），這些動作明顯是衝著韓國瑜而來。

社評指出，柯文哲的台灣民眾黨11日已率先向國民黨拋出合作方案，稱可共同提名在地、優秀、無黨籍人士參與高雄市長補選，這也是2014綠白合作把柯文哲送進台北市政府的模式，但已遭國民黨否決。

就民眾黨立場，堅持要提無黨籍參選，主要是維持主體性，避免過去親民黨與國民黨合作而泡沬化的下場。但國民黨山頭林立，拒絕藍白合作並不意外。不過，政治是選上才算數，在野聯盟的型式很多，方案是談出來的，未來發展值得觀察。

社評表示，面對巨獸般的民進黨，在野黨想要一對一扳倒民進黨是不可能的，台灣政局能否改變端視弱化的國民黨能否放下身段，認清現實。

(中時電子報)