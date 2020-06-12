由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(12)日正式宣布，萬眾矚目的強力戰將「金屬騎士(波佛依博士)」限時招募活動將於6月13日重磅回歸！角色出現機率將⼤幅提升，官方團隊為歡慶神級隊友「S級英雄 金屬騎士」再次登場，特別推出系列熱血活動！

更值得一提的是，「金屬騎士」專屬道具限時招募也將於近期帥氣啟動。想與「金屬騎士」一起威風騁馳戰場，絕對不可錯過此次熱鬧復刻活動！強檔活動不僅如此，「第1屆即時對戰錦標賽」也即將震撼襲捲！6月13日5:00am起即將開放報名，凡玩家等級達52等且本賽季段位達到格鬥超群，皆能自由報名，晉級挑戰錦標賽，爭鋒最強英雄稱號！

●助攻神隊友！《一拳超人：最強之男》S級英雄金屬騎士技能設定公開！

金屬騎士，波佛依博士遠程操空的機器人。波佛依博士渾身散發著謎樣氣息，令人難以捉摸、無法猜透，是位科學狂熱份子，亦為英雄協會總部建造者。且身為S級第六名英雄，卻從未正式露面，皆以操控的機器人型態現身，神秘感十足！必殺技「飛彈發射」威力更是不容小覷，殺傷力十分驚人，金屬騎士必定是英雄們在戰場上不可或缺的神級隊友！

S級英雄 金屬騎士

《一拳超人：最強之男》繁中版「S級英雄 金屬騎士」精彩設定！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

◎聲優：玄田哲章

◎系列：科技

◎陣營：英雄

◎定位：受傷灼燒，雙重壓制

◎技能：

◎普攻：微型導彈。對單體目標造成攻擊傷害，並使其「灼燒」2回合。

◎絕技：飛彈發射。對全體目標5連擊造成攻擊傷害，並有機率使敵人「受傷」2回合及主要攻擊目標「灼燒」2回合。

◎被動：機械統御。每個「受傷」的敵人為己方增加攻擊力，並使「灼燒」敵人虛弱。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

●《一拳超人：最強之男》「S級英雄 金屬騎士」期間限定復刻活動情報公開！

【活動1】「SSR 金屬騎士」限時招募

《一拳超人：最強之男》繁中版「S級英雄 金屬騎士」專屬道具招募活動即將展開！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

◎活動時間：2020.06.13 05:00 - 2020.06.20 05:00

◎活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR 金屬騎士。

【活動2】「SSR 金屬騎士」限時招募回饋

◎活動時間：2020.06.13 05:00 - 2020.06.20 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽取至指定次數還可獲得額外獎勵(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

【活動3】「SSR 金屬騎士」角色試煉

◎活動時間：2020.06.13 05:00 - 2020.06.20 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色金屬騎士完成特定任務，即可獲得豐厚獎勵。

完成任務即可獲得獎勵(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

●史上最激烈對決錦標賽 6 月 21 日即將引爆！號召粉絲觀看轉播集氣拿大獎！

《一拳超人：最強之男》第一屆即時對戰錦標賽精彩賽事轉播活動6月21日18:00官方頻道熱血開戰！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

《一拳超人：最強之男》繁中版在台、港、澳上線後旋即獲得廣大玩家迴響，為回饋玩家們熱情的支持，特別於6月21日18:00在官方Twitch、facebook粉絲團頻道熱血轉播「《一拳超人：最強之男》第一屆 即時對戰錦標賽 精彩賽事轉播直播活動」，轉播活動將邀知名主播湯米、遊戲人氣意見領袖深藏Blue及神秘重量級嘉賓等網紅蒞臨現場挑戰「即時對戰」系統，神秘嘉賓們將和所有玩家一起同心協力、卯足全力，角逐第一爭取最高榮耀，史上最激烈對決即將開戰！

更值得一提的是，為紀念本次錦標賽，官方也將舉辦眾多轉播趣味搶答活動及玩家冠軍預測活動，凡搶答、預測正確的玩家們即有機會獲得超值好禮。不僅如此，官方團隊也超大手筆祭出Switch、PS4、Apple HomePod、豪華虛寶等眾多強檔好禮，6月21日敬請準時鎖定官方facebook粉絲團、Twitch頻道觀看高手過招、緊張刺激的對決，為支持的英雄玩家們加油打氣，一同歡樂拿豐富大獎！

(科技)