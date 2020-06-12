遭罷免的高雄市長韓國瑜最後一天上班時，市府特別主辦「真愛高雄、珍重再見」送別音樂會，許多民眾穿著白色上衣、戴口罩，手持國旗赴現場熱情相挺，更落淚相送。而韓國瑜當晚也在臉書寫下，「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，接下來會暫時沈澱休息。對此，資深媒體人陳揮文昨(11日)在廣播節目中談到此事時，認為「以現在國民黨狀況來講，韓國瑜還是主力戰將」。

陳揮文昨在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，韓國瑜有非常強大群眾魅力，這是很多政治人物無法釋懷的，包括馬英九、蔡英文、陳水扁，他們這方面都輸韓國瑜，但選舉比的是選票，這部分就不如他們，不過，人有長有短，這部分韓國瑜吃虧。

至於，韓國瑜也宣布未來暫時也沒有規劃、沒有巡迴謝票，將會沉澱休息；陳揮文則是認為，以現在國民黨狀況來講，韓國瑜還是主力戰將，顯然黨內有別的派系要處理，但韓國瑜應該要想想是否繼續留在國民黨，繼續共存亡。

另外，陳揮文推斷，韓國瑜參選黨主席的可能性並不高，因為黨的包袱太大 ，畢竟國民黨對他有加分也有扣分，現在做決定有點早，且明年才選黨主席，沒必要現在決定，建議他趁現在思考為何走到這地步，「從來沒有能像他這樣掀起這麼大風潮」。

而陳揮文也說，「真的覺得韓國瑜暫時離開這圈子，是好的，不然繼續做也是被打的」，當然要休息一下 ，不然被打得他自己都不認識自己了。

(中時電子報)