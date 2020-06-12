苗栗縣通霄海水浴場今夏確定不能下水游泳，鎮公所因此將場地轉型為濱海露營區，12、13日開放免費露營體驗，露營區除了新設木棧營位，部分草地也開放紮營，鎮長陳漢志表示，為鼓勵遊客到街上消費，海水浴場攤位招租避免類型重複，13日也將舉辦淨灘及農產促銷活動，炒熱氣氛。

苗栗縣通霄濱海遊憩區觀光旅遊帶計畫，在通霄海水浴場內建置露營區，陳漢志指出，現有36個木棧營位，草地部分則可容納約200頂雙人帳紮營，12、13日開放民眾報名體驗，同時鎮公所收集意見回饋，改善後將正式對外收費營運，預計含帳費用1000元有找，歡迎機關團體多加利用。

陳漢志表示，因為海象變化，通霄海水浴場轉型露營主題濱海公園，除了有森林、沙灘，最大賣點就是夕陽，遊客可伴著夕陽踏浪、拍美照，但不能下水游泳，現場安排安全人員勸導，喜歡游泳的人可多利用鎮立游泳池，目前游泳池正在整修，預計6月底完工。

通霄海水浴場免費入場，陳漢志說，為鼓勵遊客到鎮上消費，促進地方經濟，海水浴場內10家攤商類型不重複，主要以小吃及飲料等基本民生需求為主，售價不會因觀光區而水漲船高。另外，為促銷通霄農特產品，13日將在海水浴場舉辦創新米食行銷活動，帶動人潮與錢潮。

(中時 )