南投市景觀綠美橋昔日為紅色大橋，今年5月整修啟用，展現藍白色新風貌，外界仍異論；南投縣長林明溱12日在議會縣政總質詢表示，因每個人對顏色的觀感不同，藍白色的綠美橋夜間在五彩繽紛燈光投射下，更絢麗奪目，暫時不漆回紅色。

南投縣長林明溱在議會縣政總質詢表示，雖然民眾對於綠美橋的新色彩有許多不同意見，但議員及縣民都反映藍白色其實看起來也不錯，未來會透過夜間光雕設計，讓綠美橋在夜間展現不一樣的風情，因此橋體暫時不考慮漆回原本紅色。

林明溱表示，目前藍白色綠美橋是融合地景的顏色，也有人表示相當好看，第2期燈光意象工程完工後，彩色嬁光更能結合橋身顏色凸顯綠美橋夜景之美，縣府將尊重議員意見維持目前橋體顏色，喜歡紅色的人可透過燈光投射，未來視情況決定調整顏色。

南投市綠美橋在貓羅溪上方，總長度約280公尺的鋼拱景觀橋，僅提供機車、自行車及行人通行，民眾夜間開車行經國道3號南投路段，藍白色綠美橋更加明亮顯目，夜間五光十色燈光造影，將成為南投市地標之一。

(中時 )