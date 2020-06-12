阮劇團歡喜展開下半年滿檔的表演工作，揪大家支持藝文工作者。（廖素慧攝）

阮劇團團長汪兆謙（中）揪大家用振興券、藝fun券看表演。（廖素慧攝）

國內新冠肺炎疫情解封，嘉義在地藝文團體「阮劇團」與「新嘉義座」上半年停機，損失慘重，12日舉辦解除封印儀式，開心迎接下半年表演滿檔，團長汪兆謙說，揪大家用振興三倍券及加碼藝fun券報復性看表演，開始防疫新生活。

汪兆謙說，3月起表演延期、取消，疫情把劇團的能量封印了，但劇團沒有停下腳步，舉辦劇場技術課、加強培訓民俗內容，全新推出「阮實力教室」開發不同年齡的戲劇人才。

汪兆謙說，行政院推出振興三倍券，文化部加碼藝fun券600元，阮劇團還有再加碼會員優惠方案，結合在地的優質店家，希望帶給嘉義鄉親最好康、最精采有活力的劇場表演，同時刺激在地消費，讓大家悶壞的心情能暢快釋放

。

阮劇團與林聰明沙鍋魚頭、勇氣書店、國王蝴蝶秘密基地組成嘉義小聯盟，推出3000元振興大禮包，憑3000元三倍券，可以獲得特別座位票券，或購買超值優惠商品，還有全新會員方案，可購票或周邊商品折扣及多項好康。

阮劇團下半年節目有《皇都電姬》音樂劇9月4日至9月6日將在台南市新營文化中心演藝廳演出；《十八銅人台語仙拚仙》第一季＜酒鬼＞於7月11日在新嘉義座演出，節目及優惠活動資訊可上阮劇團、新嘉義座臉書粉絲專頁或官網查詢。

(中時 )