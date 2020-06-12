有感於蒜頭對人體有益，再加上台灣人認為「見黑三分補」，中興大學攜手產業界，成功以科學方法將大蒜炮製成黑蒜，近來又利用黑蒜頭融入醬油中，開發出新產品「黑鑽蔭油膏」，不但強調古法釀造、更是全台首創的黑蒜醬油，12日公開發表，要搶攻端午市場。

中興大學指出，興大食品暨生技實習工廠與產學合作業者合作，執行科技部產學計畫，成功將大蒜炮製成黑蒜，並取得製程與功效專利證書、成果發表在《食品化學》等國際專刊，也使得生蒜頭變成具有保健功效的黑鑽食材。

為讓醬料更健康，也融入養生保健觀念，興大更著手研發加入黑蒜頭的「黑鑽蔭油膏」，校長薛富盛指出，利用科學技術炮製、首創製作生產的黑蒜蔭油膏展現食品生技研發的亮眼成果，台灣的雲林、嘉義、台南盛產蒜頭，藉由此研究，可提升台灣農產品質。

興大食品加工廠長謝昌衛表示，醬料製作是中華民族重要傳統工藝，除嚴選黑豆為蛋白質原料，且其製程要經過製麴、發酵、曝曬，皆遵循古法釀造，添加專利製程的黑豆後更擁有豐富口感與機能特性。

(中時 )