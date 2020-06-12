時至仲夏端午，陽明海洋文化藝術館特依古法製作「防疫艾草包」，民眾可於6月30日前加入陽明文化館官方LINE帳號，並來館出示系統兌換券，即可免費享防疫艾草包DIY體驗。

台灣疫情控制得宜，大小朋友已有相當高的衛生保健意識，各場域也已逐漸解封。陽明文化館特於農曆五月夏至時節前夕，免費提供傳統養生且具有除邪辟穢的防疫艾草包，讓小朋友體驗DIY的樂趣。艾草包以中藥材「艾葉」、「薄荷」、「荊芥」、「大風草」、「香茅」與「防風」等九味藥材組成，透過煮沸浸泡熱水，所發散的氣味可避邪驅蚊與淨身防煞，為古代的防疫妙方。

此外，陽明文化館將於6月13日及6月14日於現場舉辦「海海人生市集」，民眾可於活動現場採買佳節贈禮、文創小物等手作優質產品，現場消費100元便可集點，兌換驚喜禮品。

陽明文化館6月份安排多場精采活動，可供民眾享受親子同樂的端午連假時光，更多活動詳情請至陽明文化館粉絲頁查詢。

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