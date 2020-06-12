全球新冠肺炎疫情雖仍持續，但台灣防疫經驗已成各國仿效對象，日前正式「解封」，民眾進入後防疫新生活，人潮也逐漸回溫。擁有全台最多影廳的喜樂時代影城，因應25日端午節將至，特地祭出會員儲值1000元送影城消費抵用券1000元的超優惠限時活動，一解民眾連日來因疫情而鬱悶的心情。

隨著台灣疫情緩解，電影院宣布自6月7日起，不再強制實施梅花座，影城也期盼透過端午連續假期，能替沉寂已久的票房挽回佳績，藉此波超殺優惠回饋，讓喜愛電影的朋友們感受到滿滿誠意。

喜樂時代影城過去在疫情期間，仍努力維持每周約40至50部新片上映，讓熱愛電影的影迷們有多種口味選擇，民眾也無須擔憂環境安全問題，雖疫情趨緩，影城的防疫消毒措施，包括定時消毒、全面安檢過程仍持續進行，替前來欣賞電影的觀眾打造安全且舒適的環境。

而喜樂時代的會員儲值活動，即日起至7月14日止，只要儲值1000元，即送影城消費抵用券1000元的優惠專案，最高上限可單次儲值3000元送3000元，該活動為限量發行，先搶先贏、送完為止。

(中時 )