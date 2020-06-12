警方查扣到假購車貸款資料、疑似事故車車牌15面、本票、假購車汽車買賣合約書等贓證物。(林郁平攝)

新竹一名民眾因積欠債務，遭債主逼迫向新北市一家中古車行以假購車手法辦理貸款，獲得款項後先遭嫌犯從中抽取暴利，再由被害人分期攤還。警方獲報後，由刑事局偵查第四大隊、新竹縣警局竹東分局、竹北分局等單位共組專案，報請新竹地檢署檢察官侯少卿指揮偵辦。

警方調查，在新北市樹林經營中古車行的42歲許姓男子，以合法車行作為掩護，四處低價收購嚴重毀損的事故車車牌、車籍資料，並在臉書、網路上刊登可借款廣告，吸引需錢孔急的民眾上門詢問，佯稱可以以假購車的手法，貸得款項。

許嫌涉嫌與貸款公司許姓女業務員勾結，將事故車車牌掛在同款車上，拍照後申請車貸，為躲避貸款公司嚴格審查，還刻意將貸款金額壓在百萬元以下，取得約數十萬元款項後，許嫌從中抽取4成不等的高額手續費，剩餘款項才交給借錢民眾，由借款人償還車貸。

警方清查，許嫌等人經營3年多來，已詐貸300多件，金額高達2億多元，其中，有40多件因被害人事後還不出款項，造成貸款公司損失4、500萬元，因而提告追討，初估許嫌不法獲利超過數千萬元。

專案小組經長期跟監埋伏蒐證後，持搜索票兵分多路前往查緝，將許嫌及員工、許姓女業務員等6人拘提到案，並傳喚9名配合詐貸民眾，查扣到假購車貸款資料43袋、疑似事故車車牌15面、本票、假購車汽車買賣合約書、車行使用筆記型電腦、手機等贓證物。全案詢後，依組織、加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。

(中時 )