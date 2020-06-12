南投縣今年國中會考實施「增Ａ減Ｃ」計畫，考出Ａ學生比去年增加1％，考出Ｃ學生則減少3％，相較去年成績大幅進步；縣長林明溱12日在議會縣政總質詢時表示，會考成績退步的最後2名學校校長，將調整職務。

南投縣議員陳宜君表示，今年國中會考學生成績比去年進步，甚至偏鄉學校學生都能考上台中女中，實在相當不容易，可見校方辦學及校長用心有很大的關係，加強學生成績較差的科目逐步改善，有明顯成效。

南投縣長林明溱說，對於辦學不認真，成績退步的校長，縣府會遵照去年議會決議，予以調動，希望全縣校長都能齊心協力，競競業業辦學，讓南投縣的教育實力提升，也感謝盡責認真的校長及老師。

教育處長陸正威表示，前2年國中會考成績大致持平，今年在校長們認真辦學下，會考成績較往年好，讓今年成績守住目標，並優於往年，未來也有持續進步空間，該處也會持續協助各校，努力達成增A減C目標。

(中時 )