國內會展昨才宣布解封，今天國際展就傳壞消息。外貿協會與台北市電腦公會決議，因新冠病毒肺炎疫情持續肆虐全球，已從6月延期到9月的COMPUTEX 2020 (台北國際電腦展2020)，將整個取消。

COMPUTEX今年本是訂在6月2日舉辦，受新冠肺炎影響，先前宣布往後到9月28日至30日舉行，天數也由原先5天縮短為3天，希望藉由延期與縮小展期，可以照常舉行。

雖然台灣已持續60天無本土病例，但是貿協表示，因為新冠病毒仍蔓延187個國家，基於海外參展商、國際買主及媒體無法來台不確定因素，加上需遵循我國中央流行疫情指揮中心指令，乃決議COMPUTEX 2020 特展取消不辦理。

COMPUTEX是全球第二大電腦展，為每年全球資通訊產業重要展覽，去年(2019)共有來自30國、1685家廠商參展，共吸引171國、4.2萬國際買主及1000多位媒體來台。

至於明年的COMPUTEX 2021，外貿協會與台北市電腦公會聲明，仍規劃將於明年6月1日至5日登場。

貿協表示，雖然COMPUTEX取消，但近期都有透過影片及線上論壇，分享產業最新趨勢，並舉辦視訊採購洽談。緊接著在本月29日將首度舉辦＃InnoVEXOnlineDemo線上發表會，邀請台灣優質新創向全球發聲；9月28日起會在台灣經貿網辦理COMPUTEX線上展覽會，持續協助參展廠商拓展商機。

(中時 )