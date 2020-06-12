副總統賴清德（中）南下屏東、走訪「南國青鳥」書店，實地體會屏東縣長潘孟安推動的閱讀計畫。（林和生攝）

日前台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行第二屆「施政用心、人民有感」全國縣市長施政滿意度評比，屏東縣長潘孟安滿意度名列前茅；副總統賴清德12日南下走訪獨立書店「南國青鳥」，走逛後有感而發地說，「無怪乎潘縣長滿意度總是第一」。

艾普羅行銷市場研究公司民調結果顯示，全台施政滿意度最高的是屏東縣長潘孟安，滿意度將近9成，比去年增加近2成；同時，除了社會福利政策之外，潘孟安其他政策的表現均列在前段班。

賴清德強調，在潘孟安執政下，現在走到哪屏東人都很有光榮感，常把「我屏東我驕傲」掛在嘴邊，很多人都想知道，他有什麼本事、短短幾年間，讓屏東人有那麼大凝聚力，進而感覺到幸福。

賴進一步說，早在之前，潘就跟他談到，屏東過去在台灣文化歷史上占有重要位置，但隨時間演進、這角色越趨模糊，因此想推動閱讀計畫，讓更多縣民認識屏東歷史，進而跟台灣對話，而他的作法就是廣邀獨立書店在屏東展店。

賴清德不諱言，他除了欽佩這想法，卻也懷疑「獨立書店經營困難，真有辦法推動」？不過近來各地越來越常聽到「南國青鳥」名聲，此次慕名而來，不僅看到書店經營成功，也落實潘縣長規畫，希望書店推動地方閱讀習慣，更帶動其他獨立書店興起，「無怪乎潘縣長都是第一名」。

(中時 )